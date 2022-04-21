درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-4-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، واستقرار درجات الحرارة سيكون مستمرًا حتى منتصف الأسبوع المقبل، خاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة.

«الأرصاد»: استقرار درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة اليوم الخميس 21-4-2022، ستسجل 22 درجة مئوية على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل 26 درجة على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تسجل 26 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل لـ29 درجة على محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، فيما تسجل 35 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة الصغري تسجل خلال ساعات الليل انخفاضًا بنحو 14إلى 16 درجة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد على السواحل والقاهرة والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس 21-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 26-14

الإسكندرية 22-14

وادي النطرون 24-15

طنطا 26-13

شبين الكوم 26-14

دمنهور 24-14

بلطيم 20-13

مطروح 21-13

السلوم 23-14

سيوة 25-12

بورسعيد 21-15

دمياط 22-14

الزقازيق 26-14

المنصورة 25-13

الإسماعيلية 27-14

السويس 26-14

العريش 22-13

رفح 21-13

رأس سدر 26-15

نخل 25-13

نويبع 28-20

طابا 27-20

كاترين 26-12

الطور 27-20

شرم الشيخ 30-21

الغردقة 30-20

مرسى علم 29-21

الفيوم 26-14

بني سويف 27-14

المنيا 29-16

أسيوط 29-15

سوهاج 30-17

قنا 31-18

الأقصر 33-19

أسوان34-19

إدفو 34-20

أبو سمبل 33-21

الوادي الجديد 32-18

شلاتين 31-18

أبو رماد 30-19

حلايب 28-19

رأس حدربة 27-20