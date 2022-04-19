حالة الطقس غدًا الأربعاء 20-4-2022 فى مصر.. انخفاض درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حدوث مزيدًا من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، والتي ستتراوح ما بين 3 و4 درجات بداية من شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وحتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنه بداية من غدًا الأربعاء، سيكون هناك انخفاض آخر ما بين 2 و3 درجات على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، حتى شمال الصعيد.

الأرصاد: طقس الأربعاء سيكون حارا واستمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأكدت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون حارًا على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما سيكون معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ولطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، والسواحل الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة غدًا الاربعاء

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 25-14

الإسكندرية 23-13

وادي النطرون24-14

طنطا24-16

شبين الكوم 25-14

دمنهور 24-15

بلطيم 22-14

مطروح 20-13

السلوم 21-14

سيوة 25-14

بورسعيد 21-14

دمياط 22-15

الزقازيق 26-15

المنصورة 24-14

الإسماعيلية 26-15

السويس 26-15

العريش 22-16

رفح 22-15

رأس سدر 25-16

نخل 23-16

نويبع 26-20

طابا 24-20

كاترين 25-11

الطور 29-21

شرم الشيخ 32-21

الغردقة 29-20

مرسى علم 31-20

الفيوم 26-17

بني سويف 26-14

المنيا 26-14

أسيوط 28-16

سوهاج 28-23

قنا 31-19

الأقصر 32-19

أسوان34-20

إدفو 33-21

أبو سمبل 33-21

الوادي الجديد 32-17

شلاتين 32-17

أبو رماد 35-16

حلايب 33-16

رأس حدربة 27-16