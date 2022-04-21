مبادرة الإحلال: تسليم 18 ألف سيارة بالغاز الطبيعي خلال 15 شهرا

تخطى عدد السيارات التي خصصتها الحكومة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي 18 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج بعد مرور نحو 15 شهرا على إطلاق الحكومة للمبادرة الجديدة بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2021 وحتى الأسبوع الثالث من شهر أبريل الحالي.

تفاصيل مبادرة إحلال السيارات

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عام، أن المبادرة نجحت في تخصيص أكثر من 18 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج منذ قرابة العام ونصف.

وأوضح «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السيارات التي جرى تخصيصها وتسليمها للمواطنين تتنوع بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص تتوزع بين 6700 سيارة نيسان، و5550 سيارة لادا وبي واي دي، إضافة إلى 1600 سيارة شيفروليه بجانب 1290 سيارة هيونداي.

المبادرة تسلم 2860 سيارة ميكروباص بالغاز

وأشار المتحدث الرسمي للمبادرة الرئاسية إلى أن السيارات الميكروباص التي سلمتها المبادرة وصلت إلى 2860 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي تتوزع بين 1610 سيارة ماركة «شيري تيجو» بجانب 410 سيارة ميكروباص جديدة ماركة «شيري أريزو»، إضافة إلى 490 سيارة ماركة «كينج لونج» وأخيراً 350 سيارة ميكروباص ماركة «زيمكس»، لافتاً إلى أن المبادرة لا تزال تدرس باقي الطلبات الجديدة التي تلقتها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للمبادرة على الإنترنت بشكل يومي.

وانطلقت مبادرة إحلال السيارات في يناير 2021 بعد توجيهات رئاسية لتخفيف العبء عن استخدام الوقود التقليدي واستبداله بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والمالية وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 بنك تعمل في السوق المحلية