المالية: سيارات مبادرة الإحلال لم تشهد أي تعديل.. ولادا جرانتا الأرخص

شهدت سوق السيارات المحلية ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب موجة التضخم العالمية، ورفع أسعار الفائدة في دول، إلا أن الحكومة ما زالت تحافظ على وعدها في مبادرة إحلال السيارات التي اطلقتها منذ عدة أشهر لاستبدال السيارات القديمة بسيارات أخرى حديثة، بالمحافظة على الأسعار ومناسبتها للمواطنين.

سعر السيارة لادا جرانتا

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات التابع لوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أسعار السيارات بالمبادرة لم تتغير حتى الآن، ويتم تسليم المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بالأسعار المستحدثة في شهر ديسمبر الماضي، وأن السيارة لادا جرانتا موديل 2022 تباع في المبادرة بسعر 146 ألف جنيه، وأنها تباع بفئة واحدة.

مبادرة إحلال السيارات

شهدت أسعار السيارات لاادا جرانتا ارتفاعًا في الأسعار خلال السوق المحلي بين 3 و4 آلاف جنيه، وتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في السوق، ورصدت «الوطن» أسعار سيارات لادا جرانتا من خلال قائمة الأسعار الرسمية للسيارات خلال الفترة الماضية حيث سجلت الفئة الأولى سعر 163 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة لادا جرانتا 2022 إلى السيارات فئة السيدان، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ والمحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات في الفئة الأولى، وأوتوماتيك مكون من 4 سرعات في الفئتين الأعلى تجهيزات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الت100كم / ساعة في غضون 11.4 ثانية تستهلك السيارة 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة تتوافر السيارة بأبعاد «4268 ملم طول، و1700 ملم عرض، و1500 ملم ارتفاع، 2476 ملم طول قاعدة العجلات تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 480 لترًا.

تتوافر بالسيارة عدة وسائل أمان وتجهيزات من بينها وسائل الأمن والسلامة، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS، مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوج، ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة.