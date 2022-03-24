مبادرة «الإحلال»: تسليم 17 ألف سيارة غاز طبيعي جديدة خلال 15 شهرا

بلغ عدد الطلبات الحاصلة على موافقة المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، 37800 طلب صحيح ومستوفي لكل الشروط المطلوبة للمبادرة منذ انطلاقها في يناير 2021، حتى الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي.

37800 طلب إحلال جديد

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، إن عدد الطلبات وصل إلى 37800 طلب، وسلمت المبادرة 17 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، منذ شهر يناير 2021، وحتى 15 مارس الجاري.

6400 سيارة ماركة نيسان

أوضح عوض لـ«الوطن»، أن الـ17 ألف سيارة موزعة بين تاكسي وملاكي وميكروباص، ومن طرازات وماركات مختلفة، مشيرا إلى الملاكي والتاكسي تتنوع بين 6400 سيارة ماركة «نيسان»، و5500 سيارة «لادا» و«بي واي دي»، و1530 سيارة «شيفرولية»، بالإضافة إلى 1230 سيارة «هيونداي».

وعن السيارات الميكروباص، أشار إلى أن المبادرة سلمت نحو 330 سيارة «شيري أريزو»، بالإضافة إلى 470 سيارة «كينج لونج»، إلى جانب 330 سيارة ماركة «زيمكس».

انطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي يصل تاريخ صنعها إلى عام 2000، فيما أقل، في شهر يناير 2021، في 7 محافظات متنوعة: القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.

وتستعد الحكومة إلى توسيع نطاق المشاركة، بضم محافظات جديدة إلى المبادرة، بعد إعادة هيكلة البنية التحتية والأساسية للمحافظات، عن طريق مدها بمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، علاوة على توفير مساحات كبيرة من الأراضي، لتكون أماكن لتخريد السيارات المتقادمة التي تتسلمها المبادرة من المواطنين.