سعر «تيجو 3».. 40 ألف جنيه أٌقل داخل مبادرة الإحلال عن السوق المصرية

شهد سوق السيارات فى مصر مفاجأة في أكثر السيارات مبيعًا بين السيارات الصيني حيث سجلت السيارة شيري تيجو 3 صدارة مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع 1331 سيارة، ثم جاءت في المركز الثاني بين السيارات الأكثر مبيعا السيارة شيري أريزو 5 بنحو 1124 سيارة، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن «أميك» مجلس معلومات سوق السيارات، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022.

ومن المعروف أن السيارة تيجو3 وشيري أريزو5 هما من ضمن السيارات الصيني المشتركة فى مبادرة إحلال السيارات، حيث تباع السيارة تيجو 3 في المبادرة بمبلغ 236 ألف جنيه بينما تباع في سوق السيارات بـ276 ألف جنيه.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 هي السيارة الرياضية الوحيدة داخل مبادرة إحلال السيارات، هي الأولى ضمن فئة سيارات SUV، التي تنضم رسميًا لقائمة السيارات المشاركة في المبادرة، والسيارة تيجو 3 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي وينتج قوة 125 حصاناً، وعزم دوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180كم/ ساعة، كما تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100كم/ ساعة في غضون 14 ثانية.

السيارة تيجو 3

تتوافر السيارة بأبعاد 4419 مم طول، و1765مم عرض، و1651مم ارتفاع، والوزن الكلي للسيارة يصل إلى 1420 كيلوجراماً، وطول قاعدة العجلات إلى 2510مم، وترتفع عن الأرض مسافة 190مم، وسعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى نحو 550 لتراً، سعر السيارة داخل مبادرة إحلال السيارات بـ236 ألف جنيه.

ومن ضمن المواصفات السيارة تيجو 3، مزوّدة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، ونظام منع إدارة المحرك، وسائد هوائية أمامية، مكابح مضادة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، تحكم في ارتفاع أحزمة أمان المقاعد، وتثبيت لكرسي الأطفال، ومصابيح هالوجين، والتحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية، إضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية، فتحة سقف، مرايات كهربائية خارجية.