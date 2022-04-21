ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل.. احذر الصبح غير بليل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، بداية من غد الجمعة حتى نهاية الأسبوع المقبل، مضيفة أن معدلات الارتفاع ستكون بين 5-6 درجات، على جميع أنحاء الجمهورية، وتتفاوت بين شمال وجنوب البلاد.

معدلات درجات الحرارة الأسبوع المقبل

أضافت منار، في تصريح لـ«الوطن»، أنه من متوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بين 29 و32 درجة، حيث يسود طقسا حارا خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة ليلا، كما تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بنسب عالية، على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لتتراوح بين 37 و39، حتى نهاية الأسبوع المقبل.

أشارت إلى تأثر البلاد برياح شمالية شرقية، متقطعة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لكنها غير مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس ليلا خلال الأسبوع

أوضحت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد، أن حالة الطقس خلال ساعات الليل، ستكون على مدار الأسبوع، ما بين مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية ووسط الدلتا، ومعتدلة ولطيفة على محافظات جنوب الصعيد ومدن شمال وجنوب سيناء.

ولفتت منار إلى أن التقلبات الجوية ما زالت أهم السمات المناخية لفصل الربيع، موضحة أن تلك التغيرات تتمثل في عدم استقرار درجات الحرارة، ما بين الارتفاع والانخفاض، مؤكدة أنها سوف تستمر حتى نهاية الربيع، وبداية فصل الصيف مناخيا، إذ يبدأ الاستقرار في درجات الحرارة، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 28 18

طنطا 27 13

شبين الكوم 27 15

دمنهور 26 14

بلطيم 22 13

مطروح 23 13

السلوم 23 14

سيوة 29 12

بورسعيد 23 15

دمياط 24 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 28 13

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 28 15

نخل 27 13

نويبع 32 20

طابا 33 20

كاترين 27 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 33 21

الفيوم 31 14

بني سويف 32 14

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 34 17

قنا 36 18

الأقصر 36 19

أسوان37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 21

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 31 18

ابو رماد 30 19

حلايب 29 19

راس حدربة 30 20