حالة الطقس غدا الجمعة 22-4-2022 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة

يسود طقس مائل للحرارة غدا الجمعة خلال ساعات النهار، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وسلاسل جبال البحر الاحمر، ومع دخول ساعات الليل، يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبري والوجه البحري، ووسط سيناء، لطيف على مدن شمال الصعيد، ومعتدل على محافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 15 حتى 21 درجة، بشكل متفاوت بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئى الأرصاد الجوية، في بيان عنها بشأن حالة الطقس غدا، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية، على القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 28 18

طنطا 27 13

شبين الكوم 27 15

دمنهور 26 14

بلطيم 22 13

مطروح 23 13

السلوم 23 14

سيوة 29 12

بورسعيد 23 15

دمياط 24 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 28 13

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 28 15

نخل 27 13

نويبع 32 20

طابا 33 20

كاترين 27 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 33 21

الفيوم 31 14

بني سويف 32 14

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 34 17

قنا 36 18

الأقصر 36 19

أسوان37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 21

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 31 18

ابو رماد 30 19

حلايب 29 19

راس حدربة 30 20