توجيه مهم من «التعليم» بشأن تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

أصدرت المديريات التعليمية، خطاباً مهما للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، المقرر عقدها في شهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تشكيل لجان خاصة بالتصحيح داخل كل مدرسة

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بتشكيل لجان خاصة بالتصحيح داخل كل مدرسة وتوزيع العمل موقع عليه من أعضاء لجان التصحيح ومتابعة سرعة الانتهاء من التصحيح أولا بأول، وفق جدول الامتحان وعدم السماح بالانفراد بالتصحيح على أن يراجع التصحيح بكل دقة.

عدم إعلان النتيجة إلا بعد انتهاء التوجيهات الفنية من مراجعة 10%

وطالبت المديريات التعليمية،علي استخدام الشيت الخاص بكل مرحلة بالكنترول حسب القرارات الوزارية المنظمة، وعدم إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام إلا بعد انتهاء التوجيهات الفنية من مراجعة 10% واعتمادها من الإدارة التعليمية، وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالمجان.

وقالت المديريات في خطابها، بالتوجيه باختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022 للصف الرابع الابتدائي ويتم مراجعة التعليمات الخاصة بالصف الرابع الابتدائي علي أن يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

الالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة لأسئلة

وشددت المديريات على الإدارات التعليمية، بالالتزام بمطابقة الامتحان للمواصفات العامة لأسئلة امتحانات النقل لجميع المواد وأن تكون خالية من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

وأكدت المديريات التعليمية، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة استخدام الكاشف الحراري لجميع الطلاب والعاملين ومتابعة عزل الحالات المشتبه بها بحجر العزل وعرضها على الاطباء، وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان.