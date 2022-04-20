التعليم تعلن جداول امتحانات المصريين بالخارج 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات المصريين بالخارج 2022، ويشمل الجدول الطلاب من مرحلة الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي لجميع الطلاب المقيمين خارج الدولة، موضحة مجموعة من القواعد والشروط التي يجب توافرها عند أداء هذه الامتحانات خلال الفترة المقبلة، وتطبيقها وفق المعايير والضوابط العلمية المقررة.

جداول امتحانات المصريين بالخارج 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم عن جداول امتحانات المصريين بالخارج 2022، إذ من المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات، بداية من يوم 7 مايو 2022، وفق الجداول المعلنة، مشددة على أهمية التزام الطلاب بأداء الامتحانات وفق هذه الجداول.

قواعد وشروط امتحانات المصريين بالخارج

وكشفت الوزارة عن مجموعة من القواعد والشروط التي يجب على الطلاب المصريين بالخارج الالتزام بها، عقب إعلان جداول امتحانات المصريين بالخارج 2022، وتمثلت هذه الشروط في:

- تعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية الكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة «أسئلة اختيار من متعدد».

- فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة: يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج.

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

- تكون نتيجة الطالب اجتياز - عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية.

- الطلاب المقيدون بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة.

- فى حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات الثانوية العامة دفعة تبدأ اعتبارا من يوم 26 يونيو المقبل، بدلا من 11 يونيو، موضحة أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية لأن التصحيح سيكون إلكترونيا.