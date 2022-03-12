ضبط محل دواجن في المنوفية يحقن «الفراخ» بالمياه لزيادة وزنها.. «صور»

ضبطت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، كمية من الدواجن في حملة مكبرة على أحد المحال التجارية في مدينة شبين الكوم، استخدم صاحبها حيلة للنصب على المواطنين حيث يقوم بحقنها بالمياه لزيادة وزنها في ضربة قوية للمخالفين في بيع الدواجن المغشوشة.

الطب البيطري: ضبط دواجن يتم حقنها بالمياه في المنوفية

وأكد الدكتور إبراهيم أبوالغار وكيل وزارة الطب البيطري في المنوفية، أن الحملات المستمرة نجحت في ضبط كمية من الدواجن في أحد المحال في مدينة شبين الكوم، حيث يقوم صاحبها بحقنها بالمياه لزيادة وزنها وبيعها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهلت التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الممارسات بخلاف أنها غش تجاري، تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الممارسات فردية ولا يمكن وصفها بالظاهرة، مشددًا على أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق وضبط الخارجين على القانون الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.

تكثيف حملات الطب البيطري قبل شهر رمضان

وشدد على وجود حملات مكثفة على المجازر للتأكد من اتباع الإجراءات الطبية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به مسؤولو متابعة سلامة الأغذية في الطب البيطري، مؤكدًا أنه سيتم زيادة عدد الحملات قبل بدء شهر رمضان خاصة مع الطب المتزايد على اللحوم، وأن الحملات تقام وفق توجيهات وزير الزراعة ومحافظ المنوفية.