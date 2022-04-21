العثور على دولفين نافق ودفنه في مقبرة الأحياء البحرية بالغردقة

عثرت أجهزة البحر الأحمر على دولفين نافق وفي حالة تعفن بأحد الشواطئ، أمام كلية التربية، شمال مدينة الغردقة، اليوم الخميس، وتم إبلاغ معهد علوم البحار بالغردقة ومحميات البحر الأحمر، وانتقل فريق من معهد علوم البحار، برئاسة الدكتور محمود دار، مدير عام المعهد، لمعاينة الدولفين النافق، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتم دفنه في مقبرة علوم البحار بالغردقة، وتحرير المحضر اللازم.

بلاغ بالعثور على دولفين نافق

تلقى الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، بلاغاً بوجود دولفين نافق في المنطقة البحرية، أمام كلية التربية، وعلى الفور تم إبلاغ محميات البحر الأحمر، وتم تشكيل فريق لمعاينة الدولفين النافق من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر، ومحميات البحر الأحمر.

تقرير فريق معاينة الدولفين النافق

وأفاد تقرير فريق المعاينة، الذي تكون من الدكتور ياسين عبد المقصود محمد، من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور أحمد غلاب، من محميات البحر الأحمر، ورضا جودة محمد، من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورزقاوي حداد محمد، من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بأن المعاينة الظاهرية لجسم الدولفين النافق أظهرت أن الوفاة طبيعية.

الدولفين ذكر تم دفنه بمقبرة المعهد بالغردقة

وأشار الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، إلى أن الدولفين الذي تم العثور عليه نافقاً اليوم ذكر، من النوع ذي الأنف الزجاجي، يبلغ طوله مترين وبعرض 60 سم، ووجد أن جسم الدولفين في حالة تعفن شديد، ولا توجد عليه أي إصابات ظاهرية ولا آثار شباك أو غير ذلك من الحوادث البحرية، مؤكداً أن الوفاة طبيعية.

وأضاف «دار»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أنه تم نقل جثة الدولفين ودفنه بمقبرة الأحياء البحرية التابعة لفرع المعهد لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، وتم عمل الإجراءات اللازمة.