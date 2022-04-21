ضبط تذاكر كوكايين وأقراص مخدرة بحوزة راكب هولندي بمطار شرم الشيخ

أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرم الشيخ محاولة تهريب أقراص مخدرة وتذاكر كوكايين بصحبة أحد الركاب، حيث تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمود فتحي شلبي، مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وتذاكر كوكايين بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تهريب المخدرات داخل الجوارب

اشتبه حاتم سالم، مأمور اللجنة الجمركية في مطار شرم الشيخ الدولي في راكب هولندي الجنسية، أثناء محاولة الخروج من باب اللجنة الجمركية، نظراً لارتباكه، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، وبالعرض على محمود فتحي شلبي، مدير الجمرك، قرر تكليف السيد عبد النبي بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً، وحقيبة الراكب بعد مرورها على جهاز الفحص بالأشعة، ومأمور الجهاز محمود شحاتة، إشراف أحمد حمدي، مدير الإدارة.

أسفر التفتيش عن وجود عدد 28 قرص اسكتازي، و30 قرص ترامادول، و2 تذكرة كوكايين مخبأة داخل الجوارب والمحفظة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أجنبية ممنوعة أو مستحقة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية أجاب بالنفي.

تحرير محضر جمركي

قرر محمد لطفي عامر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2022 وقام بتحريز المضبوطات، كل من أحمد مهران وحسام مصطفى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.