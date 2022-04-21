الحكم بإعدام مغتصب وقاتل ابنة شقيقه بكفر الدوار.. استدرجها لسطح المنزل

أصدرت محكمة جنايات دمنهور «الدائر التاسعة»، حكمها بالإعدام شنقا على سائق «توك توك»، في القضية رقم 21000 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة كفر الدوار، لقيامة بقتل ابنة شقيقه عقب اغتصابها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبدالحفيظ عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبد الحميد السعدني، وبسكرتارية خالد يوسف.

وقام المتهم بخنق المجني عليها عقب استغاثتها باستخدام «كوفية» كانت بحوزته، ثم طعنها عدة طعنات باستخدام «مفك» كان أعده لهذا الغرض، ثم ألقاها من أعلى المنزل لتستقر على سطح منزل مجاور محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.

الجاني طعن الطفلة وألقاها من أعلى المنزل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تمكنت من العثور على جثة طفلة تبلغ 6 سنوات على أحد الأسطح المجاورة لمنزلها، وتبين وجود طعنات بالصدر، كما كشفت التحريات أن وراء تلك الجريمة عم المجني عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم عقب اغتصاب الطفلة حاولت الاستغاثة، الأمر الذي دفعه لخنقها باستخدام «كوفية» كانت بحوزته وقام بطعنها بمفك سبع طعنات بالصدر حتى فارقت الحياة، وقام بإلقائها من أعلى المنزل لتستقر على سطح أحد المنازل المجاورة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بالعثور على جثة «ملك م ع»، 6 سنوات، علي سطح أحد المنازل المجاورة، وبها عدة طعنات نافذة.

وعلى الفور أمر مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط فرع البحث الجنائى بالمديرية بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

المتهم يعترف بارتكاب الجريمة

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب تلك الواقعة هو «جمعة ع ع»، 24 سنة، سائق «توك توك»، وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهم بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات واعترف بارتكابه الجريمة.

كما أقر المتهم بتناوله المواد المخدرة يوم ارتكاب الواقعة، مشيراً إلى أنه تقابل مع ابنة شقيقه، فتولدت لديه نية قتلها انتقاما من والدها، حيث حظي بمكانة أفضل منه عند والده، فاستدرجها إلى سطح مسكنه، وهتك عرضها ثم خنقها وطعنها حتى فارقت الحياة.