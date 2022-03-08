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قرار أمريكي مرتقب بحظر واردات الطاقة الروسية

مصادر أمريكية: الصين قد تسعى لشراء حصص في شركات الطاقة الروسية 

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سحر المكاوى
03:37 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
الرئيس الأمريكي - جو بايدن

الرئيس الأمريكي - جو بايدن

أفادت مصادر أمريكية، بأنّ هناك إعلان أمريكي مرتقب اليوم بفرض حظر على واردات الطاقة الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل. 

قرار مرتقب بحظر واردات النفط الروسي لأمريكا

ونقلت وكالة رويترز عن بلومبيرج، أنّ بايدن قد يأخذ قرارا اليوم بحظر واردات النفط الروسي لأمريكا، وفقا لما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها.

وأوضحت مصادر أمريكية، أنّ الصين قد تسعى لشراء حصص في شركات الطاقة الروسية.

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بقلم سحر المكاوى