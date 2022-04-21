مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20.. الروبوت لذيذ يؤدي صلاة الجمعة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 العديد من الأحداث، حيث قرر يوسف الذي يقوم بدوره الفنان هشام جمال، الخروج مع الروبوت «لذيذ» الأمر الذي عرضه للوم من زوجته.

بدأت أحدات مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20 بذهاب يوسف ولذيذ إلى صلاة الجمعة، ورجعوهما إلى المنزل معًا، لتسألهما سارة ماذا كانا يفعلان ليخبراها بأنهما ذهبا للصلاة، ولكن تقول لهما أنهما لا يجب أن يفعلا، ذلك ومن الأفضل عدم خروج الروبوت «لذيذ» أمام الناس.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20

اختطاف الطفل زياد

ورد عليها يوسف إنها على حق، ووعدها بأنه لن يفعل ذلك ثانية، كما جلس الطفل زياد مع «زومبا» في حديقة منزل يوسف، ولكن جاء سامح لكي يخطفه أمام الروبوت زومبا التي لم تحاول إنقاذه.

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، والعرض الأول للحلقة الجديدة يكون في تمام الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر.