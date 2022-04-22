التموين تستعد لصرف الاستعاضة الأولى من السلع للبقالين لتوفير تموين مايو

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لمنافذ البقالين التموينيين من أجل توفير وإتاحة السلع في المنافذ للمواطنين، إذ أنه من المقرر أن يصرف أصحاب البطاقات التموينية مقررات وحصص شهر مايو بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1 موافق.

صرف مقررات البقالين قبل بداية الشهر لتوفير سلع المواطنين

وتقوم مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية بمد وتغذية منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي، وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية بالسلع الأساسية والسلع التموينية المدرجة على قائمة سلع التموين لتوفير المعروض أمام المواطنين من السلع.

ضخ 4 آلاف طن سكر لمخازن الجملة

وتهتم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالضخ اليومي لآلاف الأطنان من السلع الأساسية لمخازن الجملة من أجل ضمان إتاحة السلع أمام المواطنين، حيث تضخ الشركة يوميا الكميات التالية: «4 آلاف طن سكر يوميا، و3 آلاف طن زيت يوميا، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة».

فيما يصرف التموين الشهري على مستوى محافظات الجمهورية من 40 ألف منفذ بقال تمويني، و6700 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي، إلا أن المجمعات الاستهلاكية تقوم ببيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين، حيث تباع السلع فيها بأسعار تقل عن سعر مثيلات نفس الأسعار في الأسواق الخارجية، فضلا عن قيام الوزارة ببيع سلع التموين كسلع حرة داخل المجمعات الاستهلاكية مساوية لنفس سعرها على بطاقات التموين.