فريق مسلسل أحلام سعيدة يحتفل بانتهاء التصوير بحضور نجوم العمل

أعلن فريق عمل مسلسل «أحلام سعيدة»، الانتهاء تصوير المسلسل، وذلك من داخل التصوير بجانب تورتة الاحتفال.

انتهاء العمل في مسلسل أحلام سعيدة

وانتهت الفنانة يسرا، وأسرة مسلسلها «أحلام سعيدة» من تصوير آخر مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على قناة On، وذلك بعد فترة تصوير، إذ احتفل فريق العمل بتصوير آخر مشهد، وسيطرت روح من الفرحة والضحك والرقص بين فريق العمل.

أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»

وتدور أحداث مسلسل «أحلام سعيدة» حول ثلاث سيدات في منتصف العمر من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويًا، ليخضن تجارب تساعدهن في التغلب على مشاكلهن، ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

أبطال مسلسل «أحلام سعيدة»

ويشارك في بطولة مسلسل «أحلام سعيدة» كل من: يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، محمد أوتاكا، هشام إسماعيل، نور محمود، داليا شوقي، هشام عاشور، جيهان الشماشرجي، ميسرة، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.

مواعيد عرض مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا علي شاشة قناة أون

ويعرض مسلسل «أحلام سعيدة»، يوميا علي شاشة قناة «on» في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة، وتأتي الإعادة في تمام الساعة الخامسة ونصف صباحًا.