جلجل يرفض صفقة مع سامية طرابلسي.. أحداث الحلقة 20 من مسلسل مكتوب عليا

بدأت الحلقة 20 من مسلسل مكتوب عليا باكتشاف روقة «أيتن عامر» أن سلمى «هنادي مهنا» حامل، ثم ذهب جلجل مع سلمى إلى دكتور النساء والتوليد، في حين لا تزال مكتوبا على يده كلمة (الفرصة الأخيرة) التي لم يتمكن من فك شفرتها حتى الآن، ثم يطلب بدوي «عمرو عبدالجليل» من جلجل أن يذهب له، ويستمر بدوي في جذب جلجل لأعمال الشر ويوافق ويوقع معه على عقود بها فساد.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل مكتوب عليا

في الحلقة 20 من مسلسل مكتوب عليا، يصحو جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمة (يوم سعيد) فيبتهج فرحا، ثم يخرج ليركب سيارته التي تتعطل به في الصحراء، فيضطر لركوب تاكسي ويترك السيارة في الشارع، ويتورط في معاكسة فتاة بالشارع بسبب السائق الذي يتركه ويهرب، ثم يذهب جلجل لمحل موبايلات لحل مشكلة هاتفه الذي سقط خلال المشاجرة، ويذهب لسحب أموال من ماكينة الصراف الآلي فتسحب كارت الفيزا ولا تعيدها، ثم يذهب جلجل لحماه والد سلمى ويحكي له تفاصيل كثيرة لأنه متأكد من عدم كشف هذه التفاصيل لكونه مصاب بالشلل وفقدان النطق.

جلال يكتشف كلمات جديدة علي يديه

يصحو جلجل خلال مسلسل مكتوب عليا الحلقة 20، في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده «احذر الكيسة السمرا والمصلحة مع مي لأ»، وفجأة يجد سلمى بجانبه تنظر له نظرات غريبة ومريبة، فيسألها ما الأمر فتتركه ولا ترد عليه، ثم تتحدث بانفعال عن سبب عدم قبول أسرته لزواجهما حتى الآن، ويقوم بدوي بالتخطيط مجددا للغدر بجلجل، الذي يعود لمنزل أسرته وزوجته الثانية روقة التي تعامله معاملة قاسيه جدا، ثم يجد طفلة تدعى «مي» ابنة الشغالة، فيظن أنها هي المقصودة بالكلمة المكتوبة على يده.

يذهب بدوي ومعه زوج شقيقته الأول للقاء مي «سامية الطرابلسي» ضيف شرف الحلقة، في حين يذهب جلجل إلى الشركة للحصول على أموال فلا يجد في الشركة أي أموال، ويعرف أن بدوي جمعها لإجراء صفقة جديدة، وخلال اجتماع بدوي مع «مي» يدخل جلجل فجأة منفعلا بسبب عدم وجود أموال في الشركة، فيعرف جلجل أن اسمها «مي» فيبلغ بدوي أن الصفقة لن تتم معها، فتدخل مي في صدام مع جلجل لتوقيع الصفقة، وفي نهاية الحلقة تذهب سلمى إلى منزل أسرة جلجل.