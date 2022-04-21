أيتن عامر: الحلقات الجديدة من مسلسل مكتوب عليا مليانة مفاجآت

أعربت الفنانة أيتن عامر، عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور على دورها في مسلسل مكتوب عليا، الذي تشارك فيه مع الفنان أكرم حسني وهنادي مهنا، ويدور في إطار تشويقي كوميدي، إذ يخوض السباق الرمضاني هذا العام، وحقق نجاحا واسعا بين متابعي الأعمال الدرامية.

أيتن عامر تعبر عن سعادتها بمسلسل مكتوب عليا

وقالت الفنانة أيتن عامر لـ«الوطن»: «سعيدة جدا بتفاعل الجمهور وحبه للدور، وممتنة لكل شخص أشاد بيا وبالمسلسل، وده شرف كبير ليا، ردود الفعل فاقت التوقعات، وجالي تعليقات كتيرة عن شخصية (روقة) بسبب ضعفها وتصرفاتها في المسلسل».

وأضافت: «روقة الشخصية اللي لازقة جنب ابن خالتها 24 ساعة، وبتطارده في كل مكان عشان يتجوزها، والحلقات الجاية هيكون فيها خط درامي جديد في التعامل بين روقة وجلال».

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من الفنانين، أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

الحلقة الـ19 من مسلسل مكتوب عليا، انتهت بظهور «روقة» وهي تحمل اختبار حمل إيجابي، لتنتهي الحلقة عند هذه اللقطة، ويفاجأ «جلال» بذلك الخبر، وذلك بعد أن علم بخبر حمل «سلمى» منه بعد زواج 5 أشهر، ولكنه حاول حمايتها بألا تخبر أحدا بذلك الأمر.