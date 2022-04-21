صحة سوهاج: صفر إصابات كورونا وتطعيم 2 مليون مواطن بأنحاء المحافظة

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا أو داخل العزل منزلي، في جميع أنحاء المحافظة هذا الأسبوع.

خلو جميع أقسام العناية من المصابين بالفيروس

يأتي ذلك بعد أيام من خلو جميع أقسام العناية من المصابين بالفيروس المستجد، حيث أشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن هناك استقرار تام للوضع الصحي بمحافظة سوهاج، وأضافت أن القطاع الصحي يحقق أرقاماً غير مسبوقة على جميع المستويات، آخرها أمس الأربعاء 20 أبريل، حيث تم تخطي حاجز تطعيم 2 مليون مواطن ضد فيروس كورونا المستجد، بمختلف مراكز المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم القيام بعدة حملات في الميادين والتجمعات والمساجد، شملت جوانب التوعية والتثقيف الصحي وحث المواطنين على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لضمان سلامتهم، ولمجابهة الفيروس.

تكثيف خدمات المبادرات الرئاسية خلال الشهر الكريم

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى عمل حملة تنشيط للمبادرات الرئاسية، وتكثيف تقديم خدمات تلك المبادرات خلال الشهر الكريم.

وفي سياق آخر، أعلنت وكيل وزارة الصحة عن وصول أحدث جهاز للأشعة المقطعية ماركة «سيمنس 128 سلايد»، الذي يُعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، والمخصص إلى مستشفى سوهاج العام، ويُعد إضافة قوية للقطاع الصحي بالمحافظة.

انطلاق حملة لتنشيط العمل بالمبادرات الرئاسية

وأعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في وقت سابق، عن انطلاق حملة لتنشيط العمل بالمبادرات الرئاسية في مختلف القرى والمراكز بالمحافظة، حتى نهاية شهر أبريل الجاري.