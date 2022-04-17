أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 17-4-2022

أجرت «الوطن» جوله تفقديه لمتابعة أسعار الخضروات اليوم الأحد، لمتابعة حركة الأسواق ومنها سوق العبور، بالتزامن مع النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وتناول الخضروات بكل أنواعها كالطماطم والقلقاس والخيار والبامية وغيرها، لأهميتها في عملية الهضم، وإمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها، كما أنها تحافظ على صحة الجلد والجسم.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض سعر البصل والطماطم والثوم والجزر، وغيرها من الخضروات، وفق الجولة الصباحية في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

بإعتبار الطماطم من الخضروات الرئيسية في الموائد فاليوم سجل سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 12 جنيها حتى 14جنيها في الأسواق، فيما سجل سعر كيلو الثوم بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 20 إلى 25 جنيها.

ووصلت قيمة سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، وسجل سعر كيلو ورق العنب بين 34 جنيها حتى 40 جنيها، وسجل سعر كيلو البسلة بين 5 جنيهات و7 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات.

وسجل الباذنجان سعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، وجاء سعر الكيلو جرام من الخيار 8 جنيهات، اليوم الأحد الموافق 17 أبريل الحالي، وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وجاء الفلفل الأخضر بسعر 12 جنيها للكيلو الواحد.

وشهد سعر كيلو الفلفل الألوان تباين فتراوح بين 17 جنيها و20 جنيها، وسجل سعر كيلو الفول الأخضر بين 5 و6 جنيهات، أكما سجل كيلو القلقاس سعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات وذلك وفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن».