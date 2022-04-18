أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 18-4-2022

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، والتي تعتبر من الأطعمة التي الرئيسية التي تتواجد على مائدة الإفطار، وتناسب العزومات واللقاءات العائلية.

وفي هذا السياق، يعرض بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الاثنين، في المحلات التجارية الكبرى، فضلا عن أسعارها في سوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

ووصلت أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى للكيلو جرام الواحد، كما يلي:

فاصوليا خضراء 17 جنيها، ووصل سعر بصل أبيض أو ذهبي 7 جنيهات، وسجل سعر فلفل أخضر رومي أو حار 29 جنيها، وصل سعر فلفل برتقالي بسعر 45 جنيه، وسجل سعر الخيار 16.5 جنيه.

ووصل سعر طبق الطماطم للكيلو بنحو 22 جنيها، وسجل حزمة خس لولو روسو أخضر 5 جنيها، وسعر قرنبيط وزن بسعر 16 جنيها، ووصل سعر البطاطا بسعر 39 جنيها، وسجل سعر قرع عسل 13 جنيها للكيلو، وسعر سعر فلفل الوان بسعر 54 جنيها.

ووصل سعر طبق مشروم بورتوتيلو 250 جرام بسعر 41 جنيها، كابوتشا حبة واحدة بسعر 8 جنيهات، ووصل سعر طبق البروكلي سعره 13 جنيها، وسجل سعر جزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه، وصل سعر الكيلو جرام من الليمون بلدي 18 جنيها.

ووصل سعر البنجر أحمر بسعر 16 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكوسة نحو 15 جنيها، وسجل البطاطس 6.75 جنيه، وسجل سعر الثوم البلدي بسعر 21 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كالتالي:

ووصل سعر الكيلو جرام من البامية الصوب بسعر يتراوح ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، ووصل سعر الملوخية تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، وسجل سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات، وسعر الطماطم تراوحت بين 5.5 إلى 11.5 جنيه، وسجل البطاطس تراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، ووصل سعر البصل ما بين 1 إلى 2.25 جنيه.

أما سعر السبانخ فتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه، ووصل الثوم ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيهات، وسجل الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، وسعر كوسة تراوح ما بين 2 إلى 4.5 جنيه، وسجل الفاصوليا ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيها، والصوب بين 6 إلى 8 جنيهات، الحار بين 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، الرومي بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، الأبيض بين 7 إلى 12 جنيها.

ووصل سعر البسلة تراوحت بين 5 و7 جنيهات، وسجل الخيار الصوب ما بين 5 إلى 8 جنيهات، والبلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات، بينما وصل الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.