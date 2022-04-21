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مجدي عاشور: خدمة الرجل لزوجته شرف

كتب:

أسماء زايد
11:59 م | الخميس 21 أبريل 2022
الشيخ مجدى عاشور

الشيخ مجدى عاشور

ناقش الشيخ مجدي عاشور في ثان حلقاته عبر البث المباشر الذي تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالتزامن مع شهر رمضان المبارك موضوع التربية الأسرية الإيجابية.

التربية مسؤولية مشتركة

وقال «عاشور» إن التربية مسؤولية مشتركة بين الأم والأب، وأن الأسرة المصرية تعاني من تحديات في تربية أبنائها في الفترة الحالية وأهم تحدي تعاني منه الأسر هو استخدام الأبناء لوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فالأمهات هن المجهدات، لدورهن ااكبير في تربية الأبناء.

الرجل يجب أن يكون خادما لزوجته

وأضاف «عاشور» أن الرجل يجب أن يكون خادمًا لزوجته وأولاده، وهو شرف له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، مشيرا إلى أن الأب له دور مهم في تربية الأبناء وليس فقط للإنفاق، حتى يكون الأبناء أسوياء نفسيا فيجب أن يتعامل مع أبنائه بشكل إيجابي ويعطيهم قسطا من وقته لكي يشعرهم بالاهتمام ويعلمهم البر.

ولفت إلى أنه لا بد وأن نترك أولادنا يشعرون بطفولتهم وجمال كل مرحلة عمرية يمرون بها، وألا نجبرهم على شيء في مرحلة عمرية ما.

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