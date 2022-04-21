السيطرة على اقتحام جامعة الأزهر.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20

بدأت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 20 والتي عنونت بـ«قبائل سيناء»، بمحادثة بين المقدم مروان «أحمد عز»، مع والده «خالد زكي» عن تغيير وزير المالية وتعيين وزير من جماعة الإخوان.

تسمم طلاب بجامعة الأزهر

أظهر مسلسل الاختيار الحلقة 20، خروج مظاهرات من طلاب من جامعة الأزهر للمطالبة بإقالة شيخ الأزهر، وذلك ردًا على تسمم عدد من زملائهم بوجبات بفاسدة، وطلب خيرت الشاطر «خالد الصاوي» من محمد مرسي «صبري فواز»، أن يقوم بزيارة الطلاب الذين تسمموا، وتم الاستعانة بمشاهد حقيقية لزيارة مرسي لمستشفى التأمين الصحي.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20.. إسراء تتعاون مع المقدم مصطفى

قامت إسراء «دنيا المصري» بإبلاغ المقدم مصطفى «أحمد السقا»، عن أحد الشقق السكنية المجاورة لها، وطلب منها الأخير التعاون مع إرهابي الجماعة الإسلامية، والتعاون معهم حتى لا يشكون فيها، وهو ما فعلته لكنها قامت بتغيير اسم المقدم مصطفى إلى خالد حتى لا يبحثون عنه.

وشهد مسلسل الاختيار الحلقة 20 أيضا محاولة اقتحام جامعة الأزهر، والقبض على أحد العناصر الذي قام باقتحام الجامعة وهو شاب يدعى أشرف قابله المقدم زكريا يونس من الأمن الوطني.