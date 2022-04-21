مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20.. ظهور حملة تمرد وبدء سحب الثقة من محمد مرسي

طمأن المقدم مروان العدوي «أحمد عز»، حبيبته ميرنا نور الدين، بأنه عقب عودته من سيناء سوف يتحدث من جديد مع والدها «عماد رشاد»، ليطلب يدها مرة أخرى، مؤكدا لها أنه مقتنع بخوف والدها عليها.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20.. مروان يطلب يد حبيبته

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20، عن اجتماع بين محمد عبد العزيز «عصام السقا» مع صديقه حسن عن عمل استمارة بعنوان «استمارة سحب الثقة»، ووضعوا لها فى البداية عنوان «كارت أحمر للرئيس» ثم أطلقوا عليها كلمة تمرد، وأن محمد مرسي كان قد فاز بالرئاسة بحصوله على 13 مليون صوت وأنهم فى حاجة لجمع 15 مليون صوت.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20.. اجتماع بين السيسي ولواء بالجيش

وتضمن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20، اجتماع للفريق عبد الفتاح السيسي «ياسر جلال» مع لواء بالقوات المسلحة، والذي أبلغ السيسي بقلقه من قرارات محمد مرسي، وهو ما رد عليه السيسي بأن مصر لا تتدخل فى شئون أي دولة، مؤكدا أن واجب الجيش هو تقديم المعلومات.