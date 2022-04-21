الرئيس السيسي: الأزمة الأوكرانية كاشفة وتأثيرها الاقتصادي كبير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأزمة الأوكرانية كانت كاشفه ولها تأثيرات كبرى على الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وبما فيهم مصر، «التأثيرات السليبة للأزمة ليها امتداد عندنا في مصر، واحنا بنحاول نحل المسألة دي لأني يهمني أن كل مصنع موجود في مصر يشتغل».

السيسي: المصانع فيها عمال وبتشتغل وفاتحين بيوت

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس، «المصانع فيها عمال وبتشتغل وفاتحين بيوت، ولو المصنع قفل هيبقي فيه بطالة والناس هتروح بيوتها، طب مين هيصرف عليها، يبقي إحنا النهاردة بنؤذي بلدنا ونفسنا لو تصورنا أننا نسمح بأن الوضع ده يستمر».

وأوضح الرئيس أن الاتصالات الجارية مع الغرف ورجال الأعمال والمستثمرين على أن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لها الأولوية الكاملة، «إذا الأزمة الأوكرانية وقبل منها أزمة كورونا كان ليها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، والنقطة الإيجابية في الموضوع أن الاقتصاد المصري قدر يصمد ويستوعب ويمتص تلك الصدمات، وحقق معدل نمو مناسب».

وأكد أن مصر ضمن 4 دول على مستوى العالم الذين نجحوا في تحقيق معدل نمو إيجابي يزيد على 3.3%، ولكن الأزمة الحالية فهي أزمة شديدة العنف والتأثير «موقفنا في الموضوع ده إننا نحاول ما أمكن أن نكون عامل إيجابي يؤدى إلى إيقاف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين البلدين».