الرئيس السيسي: المصريين بدأوا بالفعل في علاج كل مسائل الدولة مرة واحدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المصريين قد بدأوا بالفعل في علاج كل مسائل الدولة مرة واحده، مفندا: «مش بتعالجوا مسألة وسايبين الباقي، أنتوا بتعالجوا كل حاجة، ولما نيجي نتكلم عن سلاسل التوريد تلاقيها كانت قصيرة جدا، وأيضا سلاسل التخزين، والصوامع قدرنا بيها نشيل 3.5 مليون طن ونخزنهم عندنا».

السيسي:البنية الأساسية للدولة المصرية كانت شديدة التواضع في كل شىء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس، «عقبال ما عملنا ده كلفنا كام وخد وقت قد إيه، طب أنت خلصت كل الكمية المطلوب تخزينها، لأ أنت محتاج كمان 1.5 مليون طن علشان يبقي عندنا 5 مليون طن موجودين في الصوامع على عدد السكان الموجودين دلوقتي، ولو كترنا عن كدة يبقي لازم معدلات نمو الدولة تحافظ على الإنتاج الزيادة والتخزين والسلاسل الزائدة».

وأوضح الرئيس أن البنية الأساسية للدولة المصرية كانت شديدة التواضع في كل شيء، مردفا: «كنتوا هتستحملوا إن ميبقاش فيه طاقة عندكم أو كهرباء، أنا بتكلم مش كاقتصاد أنا بتكلم كرأي عام يعاني في البيت أنه ميكنش عنده كهرباء أو اسطوانة بوتاجاز وخلافه، والخيار قدامي كان إما أني أعمل ده أو أقولكم اصبروا، وفيه أولويات كتيرة بدأنا بيها لأنها كانت ملحة وشديدة التأثير على الرأي العام».

وتابع: «أرجوا أنكم تنتبهوا لكلمة شديدة التواضع لأن اللي داخل الدولة ممكن ميخدش باله أوي من التعبير ده، اللي هو تمسك وتوزن كل حاجة من اللي بتكلم فيها وتشوف إزاي تعملها وتكلفك قد إيه، وشبكة الطرق تقول تكلفتها قد إيه، وشبكة نقل الغاز وتوصيله للمنازل وتقولي هيكلف قد إيه وفلوس قد إيه».