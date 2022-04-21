تنفيذ كوبري ملوي العلوي ورصف طريق مخر سيل «البرشاوي» بالمنيا

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، جولة تفقدية بمركز ملوي، جنوب المحافظة، اليوم الخميس، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، حيث يجري العمل على تنفيذ 406 مشروعات خدمية بنطاق القرى التابعة للمركز.

رافق المحافظ، اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد عاطف، ممثل جهاز التعمير، ومحمد بكر، مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، وأحمد العمدة، منسق «حياة كريمة»، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية.

إقامة مجمعات طبية بقرى ملوي

تفقد المحافظ ومرافقوه عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقريتي «البرشا ودير البرشا»، حيث شملت الجولة متابعة أعمال مشروع الصرف الصحي، كما تم معاينة موقعين مقترحين لإقامة مجمعات طبية بالقريتين، كما تفقد المحافظ مجمع خدمات المواطنين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 85%.

رفع تراكمات القمامة بمركز ملوي

وبحث المحافظ مع أهالي قرية «البرشا» أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرية، موجهاً بإلزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهة المنوط بها تنفيذ الأعمال، بالمسئولية الكاملة على تنفيذ المشروع طبقاً لمعايير الجودة، بالتوازي مع الالتزام بإنهاء الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، والمتابعة الإشرافية من قبل الوحدة المحلية، لتنفيذ الأعمال وإزالة المعوقات.

وخلال جولته بمركز ملوي، تفقد «القاضي» أعمال تنفيذ كوبري ملوي العلوي، حيث تم إنجاز أكثر من 90% من الأعمال، كما وجه المحافظ، خلال جولته، رئيس مركز ملوي برفع تراكمات القمامة في مقلب «التوفيقية»، ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، وكلف وحدة الرصف والإنشاءات بتنفيذ أعمال الرصف بطريق مخر سيل «البرشاوي» بدائرة المركز.