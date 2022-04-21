مسلسل العائدون الحلقة 20.. أمير كرارة ينجح في الوصول لأخطر قناص عالمي

شهد مسلسل العائدون الحلقة 20، تتبع أمير كرارة وأمينة خليل، للقناص المعروف عالميًا باسم «الصقر» والذي يتواجد في إحدى الدول الأوروبية لتنفيذ عملية اغتيال، وذلك ضمن مخطط نشر الفوضى في البلاد، ودخول مقاتلين داعش البلاد.

أمير كرارة يعقد اجتماعًا سريًا مع مسؤول أمني بسبب القناص

وعقد أمير كرارة، اجتماعًا سريًا مع أحد المسؤولين الأمنيين في تلك الدولة الأوروبية، خلال مسلسل العائدون الحلقة 20، بشأن إخباره بالمعلومات التي بحوزته عن وجود «الصقر» أشهر قناص في العالم لتنفيذ عملية اغتيال زعيم المعارضة في البلاد، بشأن بث الفوضى وتأجيج الأوضاع في البلاد، ومنها يستغل الفوضى ودخول مقاتلين داعش في البلاد.

ورفض المسؤول الأمني مسلسل العائدون الحلقة 20، الاقتناع بنصائح ومعلومات أمير كرارة، مُعتقدًا أنها لا تُستند على حقائق ومُجرد اعتقادات فارغة، إذ ترك الاجتماع وانصرف عنه بعد سخريته من الحديث.

أمير كرارة يتتبع خطوات الصقر قبل تنفيذ عملية الاغتيال

وظل أمير كرارة، متمسكًا بقراره في الوصول إلى الصقر، خلال مسلسل العائدون الحلقة 20، قبل تنفيذ عملية الاغتيال وإيقاف مخطط توزيع مقاتلين داعش على البلاد، حيث يصل عددهم نحو 80 ألف مقاتلًا، حيث وضع خطة أمنية بشأن الوصول إلى المكان الذي يقطن فيه الصقر.

ونجح أمير كرارة، في الوصول إلى المكان الذي يتواجد فيه الصقر، خلال مسلسل العائدون الحلقة 20، وأبلغ المسؤول الأمني هناك، والذي استجاب للبلاغ، لكن سرعان ما كشر عن أنيابه وطالب أمير كرارة بمغادة البلاد، لاعتقاده بأن البلاغ كاذب، حيث تمكن الصقر من الهرب.

نهاية صادمة في نهاية مسلسل العائدون الحلقة 20

وفجأة في نهاية مسلسل العائدون الحلقة 20، ظهر الصقر، في محيط المكان الذي يتواجد فيه زعيم المعارضة، حيث يعقد مؤتمرًا صحفيًا في ميدان عام، ليصل أمير كرارة إلى المبنى الذي يتواجد فيه القناص، محاولًا إنقاذ الموقف، لتُبين الحلقة المُقبلة مدى نجاح كرارة في إحباط العملية الإرهابية.