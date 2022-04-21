توافق مصرى - بريطانى على دفع العلاقات الثنائية

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، مع وزير الدولة البريطانى لشئون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا، اللورد طارق أحمد، سبل دفع مختلف ملفات التعاون الثنائى والتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا بين البلدين، وشهد اللقاء توافق البلدين على أهمية استمرار العمل سوياً على دفع العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا والتشاور المستمر بشأن القضايا ذات الأولوية. وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتى فى ظل الأهمية التى يوليها الجانب البريطانى لتعزيز التعاون مع مصر، حيث تم التأكيد على أهمية عقد مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة «شكرى» ووزيرة الخارجية البريطانية «ليز تراس».

وأضاف «حافظ» أن «شكرى» رحب خلال اللقاء بقرار الحكومة البريطانية بتعديل إرشادات السفر الخاصة بالجزء الجنوبى من محافظتى جنوب سيناء والفيوم، وما يشمله ذلك من وجهات سياحية من خلال ضمهما إلى المناطق الآمنة بما من شأنه تحفيز السياحة الواردة من بريطانيا، والتطلع لاستكمال الجانب البريطانى لإجراءات تعديل إرشادات السفر.

كما أكد «شكرى» على أهمية الاستثمارات البريطانية فى مصر، والتطلع إلى تعزيز انخراطها فى المشروعات التنموية العملاقة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، موضحاً فى هذا الشأن الجهود الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ضمن عملية التحديث والتنمية الجارية فى البلاد، فضلاً عما يكتسبه ذلك من أهمية فى ضوء رئاسة واستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده فى نوفمبر المقبل. ومن ناحية أخرى، عرض «شكرى» للإنجازات والجهود الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجهود ذات الصلة بإعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وتعزيز قيم التسامح وتجديد الخطاب الدينى فى إطار جهود التصدى للتطرف.