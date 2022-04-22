مصر تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستات

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزًا تعليميًا بالعاصمة كابول بأفغانستان مؤخرًا، فضلاً عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز اليوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

مصر تقدم التعازي لأسر الضحايا

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

القاهرة تطالب بمكافحة ظاهرة الإرهاب

وأكدت مصر مجددًا على أهمية تظافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.