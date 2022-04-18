حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 18-4-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
منى سعيد
01:12 ص | الإثنين 18 أبريل 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا
تحظى حظك اليوم بنسب مرتفعة من البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خاصة وأن البعض يعتقد أن حركة الكواكب والنجوم والقمر تؤثر على طاقة الإنسان خلال اليوم، والتي تختلف من برج لآخر.
وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:
حظك اليوم برج الحمل 18-4-2022 على الصعيد المهني
القمر وأورانوس متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك، وتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في حساباتك.
حظك اليوم برج الحمل 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
من المهم اليوم أن تعتمد المرونة والصبر في معاملات.
حظك اليوم برج الثور 18-4-2022 على الصعيد المهني
ترى خبيرة الأبراج أن حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج الثور القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل، وانتبه لحقوقك وتأن في توقيع الأوراق.
حظك اليوم برج الثور 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.
حظك اليوم برج الجوزاء 18-4-2022 على الصعيد المهني
اليوم يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك مع الحفاظ على السرية والكتمان.
حظك اليوم برج الجوزاء 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة، وعليك أن تمضي على مهل، وألا تتسرع حفاظا على سلامتك، وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.
حظك اليوم برج السرطان 18-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الخامس مما يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.
حظك اليوم برج السرطان 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
تعيش رومانسية وتساعدك بصيرتك لمعرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.
حظك اليوم برج الأسد 18-4-2022 على الصعيد المهني
اليوم قد يستفزك النقد، وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.
حظك اليوم برج الأسد 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك، فتجنب الاستفزاز.
حظك اليوم برج العذراء 18-4-2022 على الصعيد المهني
اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.
حظك اليوم برج العذراء 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزلك الثالث مما يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.
حظك اليوم برج الميزان 18-4-2022 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال، ويدفعك ذلك للبحث عن حلول لمشاكل مهنية ومادية، وعليك أن تنتبه لحقوقك وتضاعف تركيزك.
حظك اليوم برج الميزان 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم اعتن بخطواتك وأقوالك لتحافظ على علاقاتك.
حظك اليوم برج العقرب 18-4-2022 على الصعيد المهني
تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد.. تعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العقرب 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.
حظك اليوم برج القوس 18-4-2022 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تهتم بصحتك النفسية والبدنية وتنظم جهودك وكن متحفظا.
حظك اليوم برج القوس 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
من المهم أن تجعل حياتك الشخصية بعيدة عن العيون وتجنب الزهو بنفسك.
حظك اليوم برج الجدي 18-4-2022 على الصعيد المهني
تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.
حظك اليوم برج الجدي 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء.
حظك اليوم برج الدلو 18-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في مربع برجك وعليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.
حظك اليوم برج الدلو 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.
حظك اليوم برج الحوت 18-4-2022 على الصعيد المهني
ترحب بالمعرفة والتطور وتتسابق الأفكار في رأسك، لكن لا تتسرع في الإعلان عنها.
حظك اليوم برج الحوت 18-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزل الحظ يدعمك ويجعلك تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.