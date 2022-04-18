حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 18-4-2022 مهنيا وعاطفيا

تحظى حظك اليوم بنسب مرتفعة من البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خاصة وأن البعض يعتقد أن حركة الكواكب والنجوم والقمر تؤثر على طاقة الإنسان خلال اليوم، والتي تختلف من برج لآخر.

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 18-4-2022 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران بمنزلي المال، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك، وتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في حساباتك.

حظك اليوم برج الحمل 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تعتمد المرونة والصبر في معاملات.

حظك اليوم برج الثور 18-4-2022 على الصعيد المهني

ترى خبيرة الأبراج أن حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج الثور القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل، وانتبه لحقوقك وتأن في توقيع الأوراق.

حظك اليوم برج الثور 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك مع الحفاظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة، وعليك أن تمضي على مهل، وألا تتسرع حفاظا على سلامتك، وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

حظك اليوم برج السرطان 18-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس مما يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج السرطان 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

تعيش رومانسية وتساعدك بصيرتك لمعرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

حظك اليوم برج الأسد 18-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم قد يستفزك النقد، وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الأسد 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك، فتجنب الاستفزاز.

حظك اليوم برج العذراء 18-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم برج العذراء 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث مما يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

حظك اليوم برج الميزان 18-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال، ويدفعك ذلك للبحث عن حلول لمشاكل مهنية ومادية، وعليك أن تنتبه لحقوقك وتضاعف تركيزك.

حظك اليوم برج الميزان 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم اعتن بخطواتك وأقوالك لتحافظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 18-4-2022 على الصعيد المهني

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد.. تعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 18-4-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة وعليك أن تهتم بصحتك النفسية والبدنية وتنظم جهودك وكن متحفظا.

حظك اليوم برج القوس 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تجعل حياتك الشخصية بعيدة عن العيون وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجدي 18-4-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم برج الجدي 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو 18-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم برج الدلو 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

حظك اليوم برج الحوت 18-4-2022 على الصعيد المهني

ترحب بالمعرفة والتطور وتتسابق الأفكار في رأسك، لكن لا تتسرع في الإعلان عنها.

حظك اليوم برج الحوت 18-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ يدعمك ويجعلك تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.