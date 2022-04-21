مصادر: نسب إقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا على الجامعات الخاصة ضعيفة

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ نسب الإقبال من الطلاب الناجحين في اختبارات تحديد المستوى للعائدين من الجامعات الأوكرانية، ضعيفة، مؤكدة أن أغلب الطلبات تركزت على الطب البشري وطب الأسنان، لافتة إلى أن هناك تنسيق تام بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي بشأن توفير الأماكن للراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، منوهة إلى أن هناك أماكن متوفرة بمختلف الجامعات أمام الطلاب .

الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية

وأوضحت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد المنفذين للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية من الطلاب العائدين ضعيف سواء من الناجحين في اختبارات تحديد المستوى لطلاب كليات القطاع العلمي أو كليات القطاع الأدبي، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الهجرة بدأت في فتح باب تلقي الطلبات مرة أخرى أمام الطلاب المتخلفين بسبب تعثرهم في استكمال أوراقهم وغيرها بدءا من صباح أمس الأربعاء وحتى مساء السبت المقبل، على أن يتم إجراء اختبارات تحديد المستوى خلال شهر مايو.

التعليم العالي

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق باستقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسب الاقبال على الكليات ضعيفة جداً من قبل الطلاب الدراسين في جامعات أوكرانيا، مشيراً إلى أن الدراسة بالجامعة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.