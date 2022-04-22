ادعم ذوي الهمم بتصنيع كرسي متحرك.. واكسب 3,6 مليون جنيه سنويا

«ذوي الهمم» وليس أصحاب الإعاقة، هكذا أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مبادرة رئاسية في احتفالية بيومهم العالمي، ليتم الاهتمام بمساعدتهم على نطاق واسع من المؤسسات المدنية والتجارية، وفي ذلك السياق نستعرض دراسة جدوى استرشادية مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع كرسي متحرك يساعد الأطفال والكبار على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة، بل وممارسة الأنشطة المختلفة من بينها التجارة والكسب الشريف.

410 آلاف جنيه أرباح مشروع تصنيع كراسي متحركة.. بنهاية العام الأول للنشاط

كشفت دراسة الجدوى عن وصول الأرباح السنوية المتوقعة من تصنيع كرسي متحرك لذوي الهمم إلى نحو 410 آلاف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بتحقيق المزيد من الأرباح لتتضاعف إلى 605 آلاف جنيه بنهاية العام الخامس.

وأضافت الدراسة الاسترشادية لـ تصنيع كراسي متحركة، أنَّ إيرادات المبيعات السنوية للنشاط تصل إلى 2,52 مليون جنيه بنهاية العام الأول للنشاط، مقارنة بإيرادات تصل لـ3,6 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، بحسب تقديرات جهاز تنمية المشروعات.

قروض وتسهيلات في السداد.. في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ونصح الجهاز الراغبين في بدء نشاطهم الصناعي والتجاري الخاص، بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، والحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان المشروع من أحد البنوك المصرية، بفائدة متناقصة 5%، والسداد ممتد حتى 5 سنوات طالما تنطبق عليهم الشروط، فيما يمكن أن تصل قيمة القرض لـ «تصنيع كراسي متحركة» إلى 435 ألف جنيه.

المشروع الواحد يساهم في تشغيل 15 عاملا

أشارت الدراسة إلى أنَّ المشروع يساهم في إتاحة فرص العمل بتشغيل 15 عامل على الأقل بالنشاط، موضحة أنَّ إجمالي التكاليف الاستثمارية لـ «تصنيع الكراسي المتحركة» لا تزيد عن 663 ألف جنيه، مع إمكانية تغطية جميع النفقات خلال أقل من عام و3 شهور، نظرا لارتفاع الطلب محليا وعالميا على المنتج وسرعة دوران عجلة الإنتاج وبالتالي ربحية الصناعة.