مسلسل دايما عامر الحلقة 4: ظهور شريف دسوقي على كرسي متحرك

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 4، ظهور الفنان شريف دسوقي، على كرسي متحرك، وذلك بعد إصابته بأزمة صحية منذ عدة شهور تسببت في بتر إحدى قدميه، حيث جسد شخصية مستر بهجت، المسؤول عن ملفات شؤون الطلبة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 4

وظهر شريف دسوقي في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 4 باعتباره شخصًا ملمًا بكل أسرار الطلاب والمدرسين ويعرف عنهم كل شيء، ومنح بدوره عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي الجديد ويقوم بدوره مصطفى شعبان، ملف الطالب كريم الذي تنكر في قناع أفراد عصابة لاكاسا دي بابل وقام باحتجاز زميلات له في معمل الكيمياء وتهديد إياهن بالقتل.

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 4 منح بهجت زميله عامر بعض المعلومات عن كريم وأنه يعاني أزمة نفسية نتيجة انفصال والده عن والدته وزواجه من أخرى، بخلاف نية والدته الزواج برجل آخر.

كشف الحالة الاجتماعية لـ عامر عبدالرازق

وكشفت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 4، عن الحالة الاجتماعية لمستر عامر عبدالرازق، ويجسد دوره مصطفى شعبان وأنه منفصل عن زوجته ولديه طفلة تعيش مع والدتها التي تمنع التواصل بين ووالدها.

وجاءت نهاية الحلقة 4 بمداهمة بعض رجال الشرطة لمنزل عامر عبدالرازق، الذي يعيش فيه مع والدته وشقيقته وزوجها، والقبض عليه.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، أحمد الشامي، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، فادية عبدالغني، محمد محمود، سينتيا خليفة، محمد التاجي، ميرنا نور الدين، طارق عبدالعزيز، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.