«بعيط علشان ارتاح».. حياة كريمة يحقق حلم شاب من ذوي الهمم وتهديه تروسيكل

كرم برنامج حياة كريمة، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى على قناة dmc، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة يُدعى أحمد، يعمل في بيع المقشات منذ 5 سنوات.

إصرار وعزيمة رغم الصعاب

واشتكى الشاب، من تعرضه لبعض الإحباطات، مؤكدًا أنه مستمر في السعي ومحاولة كسب الرزق، بصرف النظر عن المعوقات: «الحمد لله الشغلانة مكفياني، وبتقضيني وبتقضي مصروفاتي، بنزل من الساعة 4 لحد الساعة 11 أو 12 بالليل، مش بيأس وكل ما حد بيهبطني أدي لنفسي ثقة وعزيمة، ولما بعيط، بعدها برجع أفكر في اليوم الجديد، وأحول إني ميأسش».

«عشمي في ربنا كبير وواسع أوي وبيكرمني جدا فوق ما تتخيل»، وأكد أحمد، أن أمله في الله كبير، ولم ينقطع أبدًا، وأنّه يؤمن بأن كل إنسان يجازى وفقا لمسعاه، مشيرًا إلى أنه يتمنى شراء تروسكل يساعده على نقل البضاعة التي يبيعها.

هدية من «حياة كريمة»

وقدم له الإعلامي أيمن مصطفى ثمن المقشات التي أحضرها له في صفقة متفق عليها بينهما، كما ترك له المقشات حتى يبيعها، وبعد مرور 20 دقيقة، مرّ بعامل نظافة كُسرت المقشة الخاصة به، وأخبره بحزن أن هذه المقشة عُهدة وثمنها 100 جنيه، فأخرج الشاب 100 جنيه من جيب ومنحها إياه وقال له: «عند ربنا ادعيلي بس، والله العظيم مسامحك، ربنا يرزقك ويصلح حالك».

وقال له الراجل، أكثر ما يضايقه أنه يقيم وحيدا ويفطر بمفرده، ورد عليه الشاب: «لو أعرف أخدك معايا كنت أخدتك، بس المشوار بعيد».

وسأله الرجل: «أنا اخدت من رزقك؟!»، ليرد عليه: «يا عم كلنا بنرزق من فضله، والله العظيم ما لنا غيره، كلنا بنساعد بعضينا، هي الدنيا كده، اومال إحنا عايشين ليه؟!».

ورجع إليه الإعلامي أيمن مصطفى، وسأله: «مش أنت أولى بالفلوس دي؟!»، ليرد عليه الشاب: «بنرزق من عند ربنا، والفلوس تبيجي وتروح ويجي أزيد منها، وفي ناس كتير بيفكروا يساعدوني، زي ما بتعمل خير هتلاقي خير، ولما تعمل شر هتلاقي شر».

وأكد، أن والدته دعت له، حتى بكت: «قالت لي ربنا يرزقك ويوسع رزقك، وعيطت أول امبارح وهي بتدعيلي». وأهداه الإعلامي أيمن مصطفى 25 ألف جنيه لشراء تروسيكل.

ولم يتمالك الشاب نسه من البكاء، وأعرب عن فرحته بالتروسكل، قائلا: «أنا فرحان، كان نفسي أشتري تروسيكل وأشتغل عليه وأحط عليه الحاجة، دعوة الحاجة أستجيبت، وإحنا عايشين إلا بيها؟!».