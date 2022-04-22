القوات الأوكرانية تعلن مقتل نحو 200 جندي روسي في شرقي البلاد

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل نحو 200 من جنود الروس، وتدمير 5 دبابات وطائرة ومركبات عسكرية و3 طائرات بدون طيار في شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته المجموعة التكتيكية العملياتية الشرقية الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق، قالت القوات الأوكرانية، إنها أسقطت طائرة مسيرة روسية في «خاركيف»، وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، مقتل 120 مسلحا على مدار 24 ساعة في أوكرانيا، مشيرة إلى تدمير 14 موقعاً للقوات الأوكرانية في منطقتي: «تشيركاسكو» و«ألكساندروفاكا».

وأمس الخميس، قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إن قواته نجحت في السيطرة على المبنى الإداري لمصنع «آزوفستال» في مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية.

أوكرانيا تطلب من البرتغال تزويدها بـ دبابات ليوبارد

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بالفيديو، أمام البرلمان البرتغالي، «لشبونة»، إلى تزويد «كييف» بدبابات ليوبارد وناقلات جنود مدرعة وصواريخ هاربون المضادة للسفن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«زيلينسكي»: الطريقة الآمنة الوحيدة لوقف تطور أزمة الغذاء هي إنهاء حرب موسكو

وفي وقت سابق، وفي خطاب خلال اجتماع خاص لـ «البنك الدولي»، أعلن زيلينسكي، أنه يعتقد أن الطريقة الآمنة الوحيدة لوقف تطور أزمة الغذاء هي إنهاء حرب موسكو على بلاده وتحرير الأراضي الأوكرانية من روسيا.

وأضاف زيلينسكي، بعد لقاء مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو، إن أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما.

بدوره، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن تكلفة إعادة بناء وترميم بلاده ستبلغ 600 مليار دولار على الأقل على المدى الطويل، مشيرا إلى أن عانى اقتصاد بلاده عانى بالفعل من خسائر تزيد عن 500 مليار دولار.

وأضاف شميهال، على موقع «فيس بوك»، أن معدل الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض ​​من 30% إلى 50% في عام 2022. وفي وقت سابق، أوضح المسؤول الأوكراني، أن بلاده بحاجة إلى جسر مالي يصل إلى 5 مليارات دولار شهريا للأشهر الـ5 المقبلة، داعيا إلى خطة إنعاش لـ«كييف» على غرار خطة مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية".