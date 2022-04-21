زيلينسكي: روسيا رفضت اقتراحا بهدنة خلال عيد الفصح

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يزال يأمل في السلام حتى بعد أن رفضت موسكو هدنة مقترحة في نهاية هذا الأسبوع خلال فترة عيد الفصح للمسيحيين الأرثوذكس، وذلك بعد أن رفضت روسيا طلبًا مشابهًا في وقت سابق هذا الأسبوع صادر أمين العام للأمم المتحدة.

الرفض الروسي

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن روسيا رفضت طلب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف القتال في أوكرانيا لمدة أربعة أيام خلال عيد الفصح.

وفي حديثه أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن، إن الدعوات للسلام ووقف إطلاق النار تبدو كاذبة للغاية وغير صادقة في ظل هذه الظروف.

وأضاف المسؤول الروسي، أن الدعوات إلى الهدنة تعني فقط الرغبة في منح القوميين والراديكاليين في كييف فترة راحة حتى يتمكنوا من إعادة تجميع صفوفهم، والحصول على دفعات جديدة من الطائرات بدون طيار، والصواريخ المضادة للدبابات، ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة ، والترتيب في الوقت نفسه لاستفزازات غير إنسانية جديدة.

دعوة الأمين العام للأمم المتحدة

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف إنساني لمدة أربعة أيام في الحرب للسماح بفتح ممرات المساعدة الإنسانية خلال الأسبوع المقدس للمسيحيين الأرثوذكس.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية وقف إطلاق النار بشكل عاجل ، مشيرًا إلى أن موسم عيد الفصح يقترب وسط هجوم روسي متزايد في شرق أوكرانيا، واقترح أن تبدأ الوقفة يوم الخميس المقدس ، الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس، الذين يشكلون غالبية سكان أوكرانيا. وقال جوتيريس: «يجب أن تكون فترة عيد الفصح التي تستمر أربعة أيام لحظة توحدنا حول إنقاذ الأرواح وتعزيز الحوار لإنهاء المعاناة في أوكرانيا».