استشهاد شاب فلسطيني من بلدة اليامون برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني يدعى لطفي إبراهيم لبدي، يبلغ من العمر 21 عاما، من بلدة اليامون غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، فيما تقدم رئيس وزراء دولة فلسطين، محمد أشتية، لوالدي الشهيد وعائلته وأهالي «اليامون»، بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة.

بدورها، أطلقت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة المحاصر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقفة احتجاجية في جنين ضد استمرار احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال

وفي سياق متصل، نظم أهالي الشهداء المحتجزة جثمانيهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة جنين ضد استمرار احتجاز الجثامين لدى الاحتلال، و طالب أهالي الشهداء، المؤسسات الرسمية والدولية وحقوق الإنسان للضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة.

من جانبها، كشفت هيئة فلسطينية، عن تقرير خاص بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2021، وسلطت «الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال»، الضوء على الخسائر في قطاع غزة خلال 11 يوماً من العدوان.

هيئة فلسطينية: إصابة 2205 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال المدير العام للهيئة الفلسطينية، إيهاب كحيل، إن العدوان أدى إلى خسائر بشرية وصلت إلى سقوط 264 شهيدا وإصابة 2205 آخرين، وخسائر مادية تقدر بنحو 479 مليون دولار، داعيا المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات العملية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.