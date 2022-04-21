ابنة نيللي كريم تعاني من مرض خطير في الحلقة 20 من مسلسل فاتن أمل حربي

تصاعدت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل أمل فاتن حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بعدما اكتشفت «فاتن» أن ابن عم طليقها «سيف» هو من وضع حقيبة النقود مُجددًا لها على باب منزلها، لتقع في حيرة كبيرة بعد اكتشاف الأمر.

فرحة لم تكتمل في الحلقة 20 من فاتن أمل حربي

ولم تكتمل فرحة «فاتن» بنجاح ابنتيها بالمدرسة واحتفالها بهن، بعدما قام طليقها بإرجاع آثاث منزلها المسروق، ولكن بعدما أفسدته الفئران لترفض «فاتن» استلامه، ما يضعها في موقف حرِج.

ابنة نيللي كريم تعاني من ورم على المخ

وخلال أحداث الحلقة، اكتشفت «فاتن» بمرض ابنتها الصغيرة المُفاجئ، ليؤكد الأطباء احتمالية وجود ورم على المخ، ما دفع صديقتها «ميسون» للذهاب لزوجها وإبلاغه بالأمر، خاصة أن المستشفى اشترطت موافقة الأب قبل إجراء الأشعة.

وانتهت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل فاتن أمل حربي، بحوار طليقها مع صديقتها، الذي كشف فيه عن ضعفه أمام «فاتن» رغم حبه لها.