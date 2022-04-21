مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20.. تراجع سامح عن خطف زياد وانسحابه

حاول سامح مساومة يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال، على أخذ الروبوتين لذيذ وزومبا مقابل إعطائه الطفل زياد بعد خطفه.

وبعد العديد من التصرفات المزعجة من قبل الطفل زياد، قرر سامح في نهاية مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 20، التراجع عن خطف زياد والتوقف عن مساومة يوسف لكي يعطي له الربوت لذيذ وزومبا.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20

وعاد سامح إلى منزل يوسف وأعطى له الطفل زياد قائلا له «أنا مش عايز المسابقة وشكرا ليكم خدوا الطفل أهو».

كما استمر يوسف في اللعب مع لذيذ الذي استطاع التفوق عليه في البلاي ستيشن بنتيجة 17-1.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

يجسد بطولة مسلسل في بيتنا روبوت 2 الفنانة شيماء سيف وهشام جمال، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، وطه دسوقي.