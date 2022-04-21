سارة تخفي سرا عن زوجها في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20

قرر يوسف في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20 أن يأتي بمدرب لتعليم زوجته سارة قيادة السيارة، لكنها ترفض ذلك وتنفعل على زوجها الذي يخبرها أنه فعل ذلك لمصلحتها لكي تكون ماهرة في القيادة.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20

ولجأ يوسف إلى ذلك القرار حتى يجلس في المنزل مع لذيذ بمفردهما ويلعبان بلايستيشن سويا، برفقة زومبا، التي عبرت عن سعادتها بخطف سامح للطفل زياد في بداية مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 20.

ذهبت سارة لتعلم القيادة ولكنها لم تستجب للمدرب الذي هددها بما يعرفه عنها من ارتكاب للمخالفات، ودفع أموال تتجاوز 75 ألف جنيه كغرامات خلال قيادتها السيارة، لتتوسل إليه بألا يخبر زوجها بذلك.

القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، وذلك في تمام الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والثانية 10 صباحا.

في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر.