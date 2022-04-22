إصابة 12 شخصًا في 3 حوادث متفرقة خلال 10 ساعات بكفر الشيخ

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من حوادث الطرق بمحافظة كفر الشيخ، حيث أصيب 12 شخصًا في 3 حوادث متفرقة خلال الـ10 ساعات الماضية، وجرى نقلهم للمستشفيات القريبة لمواقع الحوادث وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وقع الحادث الأول على رافد الطريق الدولي كفر الشيخ-بلطيم، إثر تصادم سيارتينملاكي ما أدى لإصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتبين إصابة كل من تيسير عبدالله، 15 عاما، بسحجات وكدمات، ومحمد عبدالله، 20 سنة، باشتباه كسربالقدم اليمنى، وسيف محمد بجرح قطعي بالرأس، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم بمستشفى كفر الشيخ العام.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب الجيرة

وأصيب 4 أشخاص في مشاجرة بقرية بركات التباعة لمركز بيلا، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إشارة تفيد بوقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة أصيب خلالها كل من على محمود، بجرح قطعى بالرأس، ومحمد على، 15 سنة، بكدمات باليد اليسرى، وسهام على، 19سنة، بكدمة بالركبة اليمنى، ونبيه مصطفى عبدالقادر، بكدمات بالذراعين.

إصابة 4 في حادث سير

أصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين ملاكي، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي.

وتبين إصابة كل من سارة علي باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ويارا بسام باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومي وحيد بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونسمة النويهي بسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الدعم الطبي اللازم لهم.