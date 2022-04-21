مصرع طفلة وإصابة 9 أشخاص في 3 حوادث وحريق بكفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثي سير على رافد الطريق الدولي وحريق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، بينما جرى التحفظ على جثة الطفلة بمشرحة مستشفى البرلس المركزي، تحت تصرف النيابة.

مصرع طفلة دهساً على الطريق الدولي بالبرلس

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادثين، الأول أسفر عن مصرع طفلة، تُدعى «بسملة محمد خيري عطية»، 3 سنوات، من قرية «العنابرة»، دهساً تحت عجلات سيارة، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى البرلس المركزي، تحت تصرف النيابة.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي

كما أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على رافد الطريق الدولي الساحلي، وتبين إصابة «محمد رضا عبد الله»، 20 سنة، باشتباه كسربالقدم اليمنى وكدمات وسحجات، و«تيسير رضا عبد الله»، 15 سنة، بكدمات وسحجات، و«سيف الدين أحمد محمد»، 67 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

إصابة شخصين باختناق في حريق بقلين

كما أصيب شخصان بحالة اختناق في حريق داخل مخزن أخشاب في قرية «الغنيمي» بمركز قلين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بنشوب حريق بمخزن خشب بقرية الغنيمي، التابعة لمركز قلين، هرعت سيارات الدفاع المدني، وتمكنت من إخماد النيران.

تبين إصابة كل من «محمود موسى الطويل»، 22 سنة، و«لبنى موسى الطويل»، 25 سنة، ويجري عمل الإسعافات الأولية باستقبال المستشفى، حيث توفر مديرية الصحة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لسرعة علاج المصابين.