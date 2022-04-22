8 قروش مكاسب للدولار.. و«أبو ظبي الإسلامي» الأعلى مبيعا له بـ18.56 جنيه

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال يوم واحد مكاسب بقيمة 8 قروش، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري نهاية التعاملات البنكية نهاية الأسبوع الجاري.

أفضل سعر لبيع وشراء الدولار اليوم

- بلغ سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في البنوك المختلفة، في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ18.56 جنيه، فيما يتم شراؤه بأفضل سعر للمواطنين في البنك الأهلي اليوناني بـ18.50 جنيه.

أسعار مختلفة لبيع وشراء الدولار في البنوك

- سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في الأهلي المتحد 18.60 جنيه مقابل 18.55 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك التجاري الدولي 18.60 جنيه مقابل 18.53 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الدولار في بنوك «بنك مصر - الأهلي المصري - المصرف المتحد - فيصل الإسلامي - قطر الوطني» بسعر 18.58 جنيه مقابل 18.52 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار مقابل الجنيه في بنوك «العربي الإفريقي الدولي بلوم - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - المشرق - الكويت الوطني - أبوظبي التجاري - الإمارات دبي الوطني - أبوظبي الأول»، 18.60 جنيه مقابل 18.50 جنيه للشراء.

فيما بيع الدولار الأمريكي بأقل سعر للبيع والشراء في البنك العقاري المصري العربي ليباع بسعر 18.50 مقابل 18.40جنيه للشراء.

أسعار بيع العملات غير المدعومة بالبنوك

فيما استقر سعر بيع العملات غير المدعومة بالبنوك، اليوم الجمعة، 22-4-2022 عقب تذبذب سعري نهاية تعاملات البنوك أمس الخميس.

- الريال اليمني يباع بسعر 0.074 جنيه.

- الجنيه السوداني يباع بسعر 0.42 جنيه.

- الليرة اللبنانية تباع بسعر 0.012 جنيه.

- الليرة التركية تباع بسعر 1.262 جنيه.

- الرينغيت الماليزي تباع بسعر 4.304 جنيه.

- الدولار النيوزيلندي يباع بسعر 12.416 جنيه.

- الهريفينا الأوكرانية تباع بسعر 0.629 جنيه.

- الروبل الروسي يباع بسعر 0.232 جنيه.