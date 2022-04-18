فترة سماح تجديد رخصة السيارة 2022.. للمركبات بكافة أنواعها

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن فترة سماح تجديد رخصة السيارة 2022، والتي تعتبر من أهم الأمور التي تشغل بال مالكي المركبات، حتى لا يتعرضوا للمخالفة أو المساءلة القانونية، وقد أتاحت لجان المرور للمواطنين إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ومنها تجديد الرخصة من المنزل توفيرًا للوقت والمجهود.

فترة سماح تجديد رخصة السيارة 2022

ووفق قانون المرور، تتيح المرور لمالكي المركبات بكافة أنواعها، فترة سماح تجديد رخصة السيارة 2022 وهي 30 يومًا، بعد انتهاء رخصة المركبة، ويتم اعتبارها سارية لتسهيل إمكانية تجديدها، ولكن بشرط أن تغطي وثيقة التأمين الاجباري هذه الفترة.

في حالة تجاوز فترة السماح لتجديد رخصة السيارة، فإنه يتم احتساب غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 جنيهًا إلى 3000 جنيهًا تدفع.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

وحتى تتمكن من تجديد رخصة السيارة، فيجب أن يتم توفير المستندات الآتية:

تقديم طلب تجديد رخصة السيارة

الرخصة السابقة للسيارة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة.

شهادة مخالفة «براءة ذمة».

دفع تأمين ويقدر بنحو 100 جنيه على كل عام ترخيص.

استمارة الفحص الفني «تسلم كل 3 سنوات للسيارات الخاصة»

يتم وضع كافة المستندات السابقة في ملف ويتم تقديمها في إدارة المرور التابع لها محل سكن مالك المركبة.

خطوات تجديد رخصة السيارة أون لاين 2022

وحتى تتمكن من تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا، يجب أن تقوم بالدخول على بوابة المرور الالكترونية، أو الضغط هنــا.

يجب في البداية تسجيل المستخدم.

اختار «تجديد رخصة السيارة»، والموافقة على الشروط والأحكام.

يجب أن يقوم المستخدم باختيار رخصة المركبة المطلوب تجديدها، والتي يجب أن تكون ملاكي أو دراجة نارية أو أقل من 2000 سي سي.

يتم دفع الرسوم والمخالفات والتأمين لتأكيد عملية تجديد الرخصة.

يتم تحديد طريقة الدفع وعنوان استلام الرخصة وسيتم تحديد الموعد قبلها.

مع العلم أن الطلب يعتبر لاغيًا في حالة كانت السيارة في حاجة إلى إجراء الفحص الفني لها، أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني.