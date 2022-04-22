الجيش الروسي يدمر كتيبة كاملة للقوات الأوكرانية ويقتل 80 جنديا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنها تمكنت عبر صواريخ طراز «كاليبر»، من تدمير ما يصل إلى كتيبة من القوات الأوكرانية بأفرادها وأسلحتها قرب إحدى محطات السكة الحديد، بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم».

حصيلة العملية العسكرية الروسية في يومها الـ57

وأضافت الوزارة في بيان لها، بأن قواتها تمكنت أيضا من تدمير منظومة دفاع أوكرانية «إس-300»، قرب بلدة نوفوسيلكا، إلى جانب 23 قطعة من المركبات المدرعة ببلدة ألكسندروفكا، كما تمكنت القوات التابعة لـ الجيش الروسي من إسقاط 7 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخا من طراز «توشكا-أو» بالقرب من بلدة دونيتسكويه.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن الجيش تمكن من قتل ما يصل إلى 80 مقاتلا من النازيين، خلال 1285 مهمة نارية تم تنفيذها أمس، أسفرت أيضا عن تدمير 9 مستودعات وقود و37 موقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن الطيران الروسي، استهدف 58 منشأة عسكرية أوكرانية، فضلا عن 51 منطقة تمركز للقوات، إلى جانب 4 نقاط قيادة، وذلك في اليوم الـ57 من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، حيث بلغ إجمالي حصيلة العملية خلال تلك الفترة، أكثر من 520 طائرة بدون طيار، و2448 قطعة مدرعة.

الدفاع الروسية تعلن أهداف المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

وفي السياق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أيضا، أن المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تهدف إلى إحكام السيطرة على إقليم دونباس وشرق البلاد، إلى جانب تأمين ممر إلى شبه جزيرة القرم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن القوات الروسية تمكنت من إحكام سيطرتها على مدينة ماريوبول وهو ما نفته الخارجية الأمريكية واصفة تلك التصريحات بالمضللة.