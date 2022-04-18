طائرة مُسيرة ترصد الأجواء في «ماريوبول» بعد سيطرة الجيش الروسي (فيديو)

رصدت لقطات مصورة من طائرة مسيرة الأجواء في ميناء «ماريوبول» البحري بعد سيطرة الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك عليها.

ووفقًا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أظهرت الصور التي تمّ التقاطها من الأعلى سفينتين تحملا بضائع، بالإضافة إلى سفينتين صغيرتين والرافعات الموجودة في الميناء.

اصطدام الطائرة

وبحسب مصادر تحدثت لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن الطائرة المسيرة التي قامت بعملية التصوير وقفت عند حد مُعين كأنها اصطدمت في حائط بالجو، وفي نفس اللحظة ظهرت رسالة بأنه من غير الممكن الطيران لمسافة أبعد من ذلك لأنها منطقة يُحظر فيها الطيران.

كانت سفينة بلغارية في ميناء ماريوبول أثناء اندلاع القتال في 25 فبراير الماضي، وظلت السفينة واسمها «تساريفنا» في الميناء حتى 13 أبريل حيث تم إجلاء طاقمها إلى جمهورية دونيتسك.

إجلاء بحارين

كما أجلت قوات دونيتسك 47 بحارًا في 11 أبريل من 3 سفت علقت بالميناء، وبينهم مواطنون من أوكرانيا وأذربيجان وسوريا ومصر وروسيا.

يُذكر أنَّ العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية تدخل اليوم في يومها الـ54، فيما تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وسط معارك شديدة.