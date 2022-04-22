أفغانستان: اعتقال العقل المدبر لتفجير مسجد بمزار شريف (صورة)

كشفت حركة طالبان، تفاصيل جديدة حول التفجير الذي شهدته البلاد أمس داخل مسجد في مدينة مزار شريف، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على العقل المدبر للهجوم، وذلك وفقا لما نشرته «روسيا اليوم»، منذ قليل، في نبأ عاجل.

اعتقال العقل المدبر للهجوم

وقالت الحركة عبر حسابها الرسمي «الإمارة الإسلامية» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن القوات الخاصة تمكنت من التوصل إلى العقل المدبر للتفجير الذي وقع بمزار شريف في ولاية بلخ، واعتقاله.

اعتقلت القوات الخاصة للإمارة الإسلامية، العقل المدبر للتفجير الإجرامي الذي وقع يوم أمس في #مزار_شریف عاصمة ولاية #بلخ، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنين.#أفغانستان pic.twitter.com/lAf7jgJYqj — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 22, 2022 ">

اعتقلت القوات الخاصة للإمارة الإسلامية، العقل المدبر للتفجير الإجرامي الذي وقع يوم أمس في #مزار_شریف عاصمة ولاية #بلخ، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنين.#أفغانستان pic.twitter.com/lAf7jgJYqj — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 22, 2022

وشهدت أفغانستان، أمس الخميس، انفجارا ضخما داخل مسجد سه دكان، في مدينة مزار شريف، والتي تعد من أهم وأكبر المدن الأفغانية، وذلك أثناء أداء صلاة الظهر، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، بحسب ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الأفغانية والدولية.